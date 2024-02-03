Иран представил модернизированную версию своего ракетного комплекса «Шафак»

Модернизированный ракетный комплекс «Шафак» был представлен в присутствии главнокомандующего армией Исламской Республики Иран генерал-майора Сейед Абдур-Рахима Мусави.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетIRNA.

Новый противотанковый ракетный комплекс «Шафак», который за счет увеличения дальности действия и улучшения поражения целей противника радиусом до 20 километров.

«Шафак» и камеры ночного видения воздушного базирования «Юсеф» были разработаны и произведены экспертами джихада самодостаточности этого рода войск.

Комплекс «Шафак» можно использовать в любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. Эта система устанавливается на всех типах вертолетовчастей вертолетного десанта иранской армии, для уничтожения объектов и укреплений противника.