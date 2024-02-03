В районе аэропорта Франкфурта из-за протеста фермеров возникли перебои в движении транспорта

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров.

Полеты авиакомпаний в Германии также были существенно нарушены из-за забастовки сотрудников службы безопасности аэропорта. Пилоты Discover Airlines, дочерней компании крупнейшего немецкого перевозчика Lufthansa, также присоединятся к забастовке в воскресенье и понедельник. "Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля 2024 года, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении, и пассажиров просят по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать значительно больше времени для поездки на автомобиле", — говорится в сообщении.

Для акции фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов. К некоторым машинам прикреплены таблички с лозунгами против правящей коалиции.