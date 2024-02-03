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Поставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину

Поставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину

Поставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает  Минобороны Эстонии.

Решение о поставке противотанковых ракет было принято в декабре прошлого года.

"Я рад, что в Украину прибыл еще один пакет помощи. Последние события в Европе указывают на то, что поставки значительных ракет и другой военной помощи Украине продолжаются в больших масштабах. Вместе с нашими союзниками мы посылаем Кремлю четкий сигнал, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.


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