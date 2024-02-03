Поставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину
14:07, 3 Февраль 2024
Поставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Эстонии.
Решение о поставке противотанковых ракет было принято в декабре прошлого года.
"Я рад, что в Украину прибыл еще один пакет помощи. Последние события в Европе указывают на то, что поставки значительных ракет и другой военной помощи Украине продолжаются в больших масштабах. Вместе с нашими союзниками мы посылаем Кремлю четкий сигнал, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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