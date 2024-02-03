Завершился «антиммиграционный» автопробег на границе США и Мексики
На границе США и Мексики завершился массовый автомобильный автопробег, организованный американскими консерваторами, завершился у границы США и Мексики в знак протеста против бездействия федеральных властей перед миграционным кризисом.
Автопробег, в котором приняли участие десятки грузовиков, автобусов, легковых машин и мотоциклов, по прибытии на ранчо в местечке Квемадо, представителям сми было заявлено:
"Мы хотим безопасных границ. Только вдумайтесь: за последние три года сколько к нам проникло народу? Поразительно, но точной цифры никто не знает - между шестью и восемью миллионами. Президент США обязан обеспечить безопасную среду, реализуя законы страны, и отказываясь это делать, он сам нарушает закон", - сказали организаторы акции.
Автопробег стартовал в штате Виргиния в начале недели и завершился параллельными митингами в Техасе, Аризоне и Калифорнии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм