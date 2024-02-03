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МИД Сирии считает удары США нарушением суверенитета страны

МИД Сирии считает удары США нарушением суверенитета страны

Удары США по территории Сирии стали новым нарушением суверенитета и безопасности страны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетМИД Сирии.

«США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности», — говорится в  сообщении.

В этом Вашингтон обвинил сирийский МИД, сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты заявили, что нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и союзным силам, в ответ на удары по их военной базе в Иордании.

По данным американских военных, в число целей, пораженных американскими самолетами, входили командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, участвующие в поддержании работы цепочек поставок боеприпасов для Корпуса стражей исламской революции и союзных сил в Ираке и Сирии.

 

 

 


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