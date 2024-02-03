В Париже три человека пострадали в результате нападения с ножом

Три человека пострадали в результате нападения с ножом на парижском вокзале ранним утром 3 февраля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщила полиция.

В полиции заявили, что задержали предполагаемого нападавшего.

Двое из пострадавших получили легкие ранения, а состояние третьего более тяжелое, но жизни ничего не угрожает.

Мотив нападения пока неизвестен.