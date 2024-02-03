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В Париже три человека пострадали в результате нападения с ножом

В Париже три человека пострадали в результате нападения с ножом

Три человека пострадали в результате нападения с ножом на парижском вокзале ранним утром 3 февраля.

Как передает Арменпресс со  ссылкой  на Reuters, об этом сообщила полиция.

В полиции заявили, что задержали предполагаемого нападавшего.

Двое из пострадавших получили легкие ранения, а состояние третьего более тяжелое, но жизни ничего не угрожает.

Мотив нападения пока неизвестен.

 


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