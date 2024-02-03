В РА обсужден импортзамороженного куриного мяса из Грузии и продуктов животного происхождения из Европы

В Министерстве экономики Армении состоялось внеочередное заседание правления Инспекции по безопасности пищевых продуктов, которое провел председатель правления Ваан Керобян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минэкономики РА.

На заседании руководитель ИБПП Армен Айрапетян представил годовой отчет за 2023 год.

Было доложено о зарегистрированных за период 2022-2023 гг. случаях кишечных инфекционных заболеваний и отравлений, вызванных пищевым фактором, а также о принятых мерах, результатах и ​​выводах.

Среди тем на повестке дня были процесс организации забоя, существующие проблемы и задачи на будущее.

Обсуждались вопросы, связанные с разработкой и внедрением производителем процедур, основанных на принципах системы анализа опасностей при реализации процессов производства/приготовления пищевых продуктов.

В повестке дня также стоял вопрос импорта замороженного куриного мяса из Грузии и продуктов животноводства из стран Европы.