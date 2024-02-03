Время в Ереване: 11:07,   11 Февраль 2024

В Греции уздания министерства взорвалась бомба

В Греции уздания министерства взорвалась бомба

В центре Афин, возле здания Минтруда, ранним утром 3 февраля сработало взрывное устройство.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Греческая полиция сообщила, что пострадавших нет.

В греческую газету позвонил неизвестный и сообщил, что в министерстве заложена бомба.Газета сообщила об этом в полицию, которая перед взрывом оцепила территорию.

Взрывом повредило здание и выбило окна.

 


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