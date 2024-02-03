Wildberries рассматривает разные версии пожара на складе в Санкт-Петербурге

Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Санкт-Петербурге, но из-за тайны следствия не может озвучивать выводы,

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в интервью глава компании Татьяна Бакальчук.

"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", - сказала Бакальчук.

Пожар произошел на торговом складе компании Wildberries в районе Шушары Санкт-Петербурга 13 января. По данным пресс-службы Wildberries, в тот день в 07:20 мск на складе находилось 1200 человек. По факту пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (превышение полномочий).