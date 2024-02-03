Никол Пашинян в Цахкадзоре присутствовал на открытии гостиничного комплекса Eighty Eight Hotel & Spa

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на открытии отремонтированного гостиничного комплекса Eighty Eight Hotel & Spa.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает аппарат премьер-министра.

ООО Project Inter-Invest приобрело бывший гостиничный комплекс Golden Palace в Цахкадзоре и провело его ребрендинг.

Премьер-министр осмотрел гостиничный комплекс, ознакомился с выполненными работами, созданными условиями и предлагаемыми услугами.

В отремонтированном отеле 126 номеров различных категорий. В стенах семиэтажного здания также действуют ресторан, бар, фитнес-центр с бассейном и другими услугами. Из отеля есть прямой доступ к лыжной трассе, по которой гости могут выйти к канатной дороге.

Помимо отдыха, в отеле также можно организовать различные корпоративные мероприятия.