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Никол Пашинян в Цахкадзоре присутствовал на открытии гостиничного комплекса Eighty Eight Hotel & Spa

Никол Пашинян в Цахкадзоре присутствовал на открытии гостиничного комплекса Eighty Eight Hotel & Spa

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на открытии отремонтированного гостиничного комплекса Eighty Eight Hotel & Spa.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает аппарат премьер-министра.

ООО Project Inter-Invest приобрело бывший гостиничный комплекс Golden Palace в Цахкадзоре и провело его ребрендинг.

Премьер-министр осмотрел гостиничный комплекс, ознакомился с выполненными работами, созданными условиями и предлагаемыми услугами.

В отремонтированном отеле 126 номеров различных категорий.  В стенах семиэтажного здания также действуют ресторан, бар, фитнес-центр с бассейном и другими услугами. Из отеля есть прямой доступ к лыжной трассе, по которой гости могут выйти к канатной дороге.

Помимо отдыха, в отеле также можно организовать различные корпоративные мероприятия.

 


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