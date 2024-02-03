Скончался первый армянский альпинист, поднявшийся на Эверест

Лев Саркисов, первый армянский альпинист, покоривший самую высокую вершину мира, скончался в возрасте 86 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Федерации альпинизма и горного туризма Армении.

Лев Саркисов родился 2 декабря 1938 года в городе Воронеже. После Второй мировой войны семья Саркисовых переехала в Тбилиси. Лев Саркисов достиг вершины Эвереста в составе кавказской команды«Кавказ-99», организованной грузинами.

Решением Премьер-министра РА от 27 июля 2016 года, Лев Саркисов награжден благодарственным письмом за значительный вклад и выдающиеся достижения в область альпинизма.