Мануэл Петросян — чемпион Армении по быстрым шахматам
В Шахматной академии Армении прошел чемпионат Армении по быстрым шахматам, посвященный памяти Ашота Анастасяна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация шахмат Армении.
Гроссмейстеры Мануэл Петросян, Шант Саргсян и Завен Андриасян набрали по 6 очков из 7 возможных.
Мануэл Петросян стал чемпионом по дополнительным показателям. Мануэл получил право участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам.
Вице-чемпионом стал Шант Саргсян, а замыкает тройку лидеров Завен Андриасян.
Ваге Даниелян занял 4-е место, а Роберт Оганесян — 5-е.
Среди ветерановлучший результат показал Ашот Наданян.
Лучший результат в соревнованиях среди женщин показала Анна Хачатрян.
Ваге Сукиасян показал лучший результат в соревнованиях юношей до 16 лет.
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