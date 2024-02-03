Мануэл Петросян — чемпион Армении по быстрым шахматам

В Шахматной академии Армении прошел чемпионат Армении по быстрым шахматам, посвященный памяти Ашота Анастасяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация шахмат Армении.

Гроссмейстеры Мануэл Петросян, Шант Саргсян и Завен Андриасян набрали по 6 очков из 7 возможных.

Мануэл Петросян стал чемпионом по дополнительным показателям. Мануэл получил право участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам.

Вице-чемпионом стал Шант Саргсян, а замыкает тройку лидеров Завен Андриасян.

Ваге Даниелян занял 4-е место, а Роберт Оганесян — 5-е.

Среди ветерановлучший результат показал Ашот Наданян.

Лучший результат в соревнованиях среди женщин показала Анна Хачатрян.

Ваге Сукиасян показал лучший результат в соревнованиях юношей до 16 лет.