В результате нападения Израиля на Сирию погиб иранский военный советник

В результате ракетного удара Израиля по жилому району в пригороде Дамаска погиб иранский военный советник.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на сообщение посольства Ирана в Сирии.

"Военный советник Корпуса стражей исламской революции Саид Алидади был убит израильским режимом во время авиаударов в Сирии", - сообщает агентство.

По данным источников агентства, благодаря сирийским системам ПВО, удалось сбить несколько израильских ракет.