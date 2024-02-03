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В результате нападения Израиля на Сирию погиб иранский военный советник

В результате нападения Израиля на Сирию погиб иранский военный советник

В результате ракетного удара Израиля по жилому району в пригороде Дамаска погиб иранский военный советник.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на сообщение посольства Ирана в Сирии.

"Военный советник Корпуса стражей исламской революции Саид Алидади был убит израильским режимом во время авиаударов в Сирии", - сообщает агентство.

По данным источников агентства, благодаря сирийским системам ПВО, удалось сбить несколько израильских ракет.


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