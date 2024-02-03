В результате нападения Израиля на Сирию погиб иранский военный советник
11:12, 3 Февраль 2024
В результате ракетного удара Израиля по жилому району в пригороде Дамаска погиб иранский военный советник.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на сообщение посольства Ирана в Сирии.
"Военный советник Корпуса стражей исламской революции Саид Алидади был убит израильским режимом во время авиаударов в Сирии", - сообщает агентство.
По данным источников агентства, благодаря сирийским системам ПВО, удалось сбить несколько израильских ракет.
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