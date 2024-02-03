Европейские индексы - 02-02-24

МОСКВА, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 16918.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.05% и составил 7592.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.09% и составил 7615.54 пункта, а российский RTSI снизился на 0.65% и составил 1117.31 пункта.