Цены на цветные металлы - 02-02-24

ЛОНДОН, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.22% и составила 2246.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.35% и составила 8515.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.47% и составила 2140.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.83% и составила 16370.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.62% и составила 25800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.80% и составила 2468.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.