Обсужден отчет о деятельности Центра общественных связей и информации за 2023 год

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян 2 февраля посетил ГНКО “Центр общественных связей и информации” аппарата премьер-министра для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель аппарата премьер-министра подчеркнул необходимость информационных и стратегических коммуникационных реформ в государственной системе, а также формирования институциональной архитектуры.

Директор Центра Гор Царукян и его заместители доложили об осуществленных за отчетный период мероприятиях в сфере информации и общественных связей.

В ходе доклада были представлены работы, связанные с протокольным и официальным освещением, информационными проектами относительно реализуемых правительством реформ и программ поддержки, мероприятиями, в том числе государственного и международного уровня, внедрением новых механизмов информирования общественности и экспертной деятельностью.