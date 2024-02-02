В повестке визита Путина в Турцию – двусторонние отношения и Украина: Песков

В ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут обсуждаться двусторонние российско-турецкие отношения, торгово-экономическое сотрудничество, региональные проблемы, в том числе Украина. Как передает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что каждая встреча Путина и Эрдогана очень насыщенна с точки зрения повестки дня.

«Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются. Ну и, конечно же, Украина», -сказал Песков, слова которого приводят российские СМИ.

«Это, кончено же, в первую очередь и двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество», – отметил пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, Турция сохраняет суверенитет в отношениях с РФ, несмотря на давление Запада.

«Турция - одна из немногих стран, [которая] заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию, - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля считает , что Турция «сталкивается с беспрецедентным давлением - беспардонным зачастую давлением - англосаксов, которые пытаются заставить» ее «если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие» с РФ.

«Но Турция сохраняет свою суверенность» - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Кремль своевременно объявит дату визита президента РФ в Турцию.