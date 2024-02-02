ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

Террористическая группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД Катара.

По его словам, соглашение о перемирии, которое посредники согласовали с израильской стороной, группировке представили 1 февраля. Ранее его одобрила израильская сторона, теперь посредники получили предварительное подтверждение от ХАМАС.

Дипломат считает, что "есть надежды на хорошие новости" относительно потенциального перемирия "в ближайшие несколько недель".

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. Официально о подробностях возможного соглашения пока не сообщалось.