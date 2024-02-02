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Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от него как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе, а также призвал Вашингтон ввести санкции против Будапешта.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Кардин рассказал о своей глубокой обеспокоенности курсом венгерского правительства и посоветовал администрации президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, а также оценить уместность введения санкций против Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции. Он также заявил об "эрозии демократических норм" в Венгрии.

"В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", - говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета.

В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия ранее блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.


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