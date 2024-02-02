Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от него как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе, а также призвал Вашингтон ввести санкции против Будапешта.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Кардин рассказал о своей глубокой обеспокоенности курсом венгерского правительства и посоветовал администрации президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, а также оценить уместность введения санкций против Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции. Он также заявил об "эрозии демократических норм" в Венгрии.

"В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", - говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета.

В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия ранее блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.