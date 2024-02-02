Президент Сербии запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей самопровозглашенной республики Косово. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом глава государства сообщил в своем обращении.

Ранее в пятницу канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии заявила, что силовики вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края. Сообщается, что в ходе операции они провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов, закрыли поликлиники и аптеки.

Как подчеркнул Вучич, речь идет о сознательно проводимых Приштиной этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, в частности, это касается фактического запрета использования сербского динара в КиМ.