Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-02-24

ЕРЕВАН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 февраля, курс доллара США вырос на 0.12 драмa и составил 404.00 драм. Курс евро вырос на 3.84 драмa и составил 439.75 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.46 драм. Курс британского фунта вырос на 5.69 драмa и составил 515.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 88.20 драмa и составила 26573.34 драм. Цена серебра сократилась на 5.36 драмa и составила 294.46 драм.