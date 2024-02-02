Азиатские индексы снизились - 02-02-24

ТОКИО, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.41% и составил 36158.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.22% и составил 2539.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.46% и составил 2730.15 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 15533.56 пункта.