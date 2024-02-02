В Москве в этом году начнут тестировать беспилотные трамваи

Тестирование беспилотных трамваев на нескольких столичных маршрутах запланировано на этот год, для перехода на беспилотное управление поездами метро понадобится не менее 5-10 лет работы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы разрабатываем свою систему управления движением поездами, которая полностью будет построена на российских компонентах и алгоритмах. А начинаем мы работать с беспилотного трамвая, в этом году мы планируем уже в тестовом режиме, но с водителем, запустить движение трамваем по ряду маршрутов", - сказал Ликсутов в эфире "Авторадио".

Говоря о метро, он уточнил, что для перехода "к беспилотному управлению (поездами), я думаю, что реально (потребуется) - это 5-10 лет работы".

Заммэра напомнил, что ранее правительство РФ выделило московскому метро специальный диапазон частот в режиме мобильной связи, в том числе, для того, чтобы в будущем обеспечить беспилотное управление поездами.