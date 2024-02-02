Мишустин выразил готовность помогать Армении в течение председательства в ЕАЭС

Россия разделяет заявленные Арменией приоритеты в год ее председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и готова поддержать их реализацию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

«С января функции председательства в органах Союза переданы Армении. Желаю успехов моим армянским коллегам. Мы внимательно изучили приоритеты дальнейшего развития интеграции, предложенные премьер-министром Николом Пашиняном. Они во многом совпадают с позицией российской стороны. Мы готовы оказать полную поддержку их реализации», - цитирует Мишустина ТАСС.

С 1 января 2024 года Армения приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза и в течение одного года будет председательствовать в Евразийском высшем экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян председательствовал на заседании премьер-министров ЕАЭС, подчеркнув важность формирования общего энергетического рынка ЕАЭС и призвав партнеров достичь компромиссных договоренностей по этому вопросу.