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Мишустин выразил готовность помогать Армении в течение председательства в ЕАЭС

Мишустин выразил готовность помогать Армении в течение председательства в ЕАЭС

Россия разделяет заявленные Арменией приоритеты в год ее председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и готова поддержать их реализацию. 

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета ЕАЭС. 

«С января функции председательства в органах Союза переданы Армении. Желаю успехов моим армянским коллегам. Мы внимательно изучили приоритеты дальнейшего развития интеграции, предложенные премьер-министром Николом Пашиняном. Они во многом совпадают с позицией российской стороны. Мы готовы оказать полную поддержку их реализации», - цитирует Мишустина ТАСС. 

С 1 января 2024 года Армения приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза и в течение одного года будет председательствовать в Евразийском высшем экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян председательствовал на заседании премьер-министров ЕАЭС, подчеркнув важность формирования общего энергетического рынка ЕАЭС и призвав партнеров достичь компромиссных договоренностей по этому вопросу.


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