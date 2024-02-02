Инвестиции в размере $ 6,5 миллионов в 30 стартапов: в 2023 году армянские венчурные инвестиции были активными

В 2023 году 4 армянских венчурных фонда и 3 группы инвесторов-ангелов вложили $ 6,5 млн в 30 армянских стартапов. Стартапы с армянскими основателями привлекли инвестиции в размере $ 200 миллионов от американских венчурных фондов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала директор сети инвесторов-ангелов BANA Angels Сона Везирян, добавив, что, хотя год был кризисным, но в инвестиционном и стартап-секторе Армении все же наблюдались положительные показатели.

«Для ИТ-экосистемы Армении 2023 год был годом испытаний. Инвестиционный мир находится в кризисе, и мы надеемся, что в 2024 году кризис придет к своему логическому завершению. Снижение наблюдается с 2022 года, но на данный момент мы видим положительную динамику. Во всяком случае, в 2023 году у нас были и положительные случаи. Всего действовали 4 венчурных фонда: Big Story VC, Granatus Ventures, Triple S Ventures, Formula VC, также были сделки 3 групп инвесторов-ангелов. В 30 стартапов было инвестировано $ 6,5 млн из 7 источников. Стартапы с армянскими основателями в 2023 году привлекли около 200 млн инвестиций от американских венчурных фондов», - сказала Везирян.

Она сообщила, что, например, в США в 2023 году по сравнению с предыдущим годом инвестиции в сектор сократились на 42 %, что связано со многими проблемами: неопределенной экономической ситуацией, ростом процентных ставок, геополитической ситуацией. В США глобальные венчурные инвестиции составили $ 381 миллиард в 2022 году и $ 221 миллиард в 2023 году.

«В этом году у нас была проблема с качеством стартапов. Кроме того, в связи с ситуацией инвесторы во всем мире стали более осторожными, инвестиционные стандарты ужесточились. И инвесторы-ангелы, и венчурные фонды хотят видеть более стабильные, жизнеспособные стартапы, имеющие определенный объем продаж, что дает возможность понять жизнеспособность стартапа. Осторожность инвесторов повлияла на ставки инвестиций», - уточнила она.

Везирян также подчеркнула участие стартапов с армянскими основателями в международных акселераторах в 2023 году, в частности: Y Combinator, Berkeley SkyDeck, 500 Global, Plug and Play, The Alchemist.

По ее словам, это был активный год и с точки зрения организованных отраслевых мероприятий в Армении. А среди ожидаемых в 2024 году событий она выделила международную конференцию WCIT, которая сделает Армению более заметной на технологической карте.

Коснувшись проблем в сфере инвестиций, Везирян выделила существующую проблему в законодательном поле, заключающуюся в том, что число акционеров фонда не может превышать 49, что, по ее мнению, является необоснованной цифрой.

Везирян, которая и член венчурного фонда Formula VC, сообщила, что в 2024 году фонд планирует инвестировать в 5 стартапов.

«Новым стартапам необходимо заполнить свой инвестиционный пробел, привлекая деньги от инвесторов-ангелов. На преэмбриональной и эмбриональной стадии нам следует больше работать в этом направлении. В этот период стартапы, обращаясь к инвесторам-ангелам, должны хорошо поработать над своим продуктом, идеей. Любой инвестор ожидает, что основатель вложит в стартап максимум и будет готов принять инвестиции. Когда стартап говорит, что у него заканчиваются деньги и поэтому он хочет их получить, инвестор не хочет это слышать. Он хочет услышать, что стартап открыл новую нишу рынка или расширяется на другой рынок, обнаружил направление в продажах или маркетинге, показывающее хорошие результаты, и хочет привлечь деньги для развития всего этого. Инвесторы хотят поддержать ваш успех, а не спасать его от разрушения», - пояснила Везирян.

Помимо финансовых вложений, фонд поддерживает стартапы и консалтингом. Везирян сообщила, что у них много контактов в европейских и американских фондах, они представляют стартапы для привлечения инвестиций следующего этапа.

Карине Тертерян