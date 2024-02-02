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Пашинян призывает к достижению компромиссов в вопросе формирования общего энергетического рынка ЕАЭС

Пашинян призывает к достижению компромиссов в вопросе формирования общего энергетического рынка ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что создание общего энергетического рынка в Евразийском экономическом союзе даст ряд преимуществ всем странам-членам Союза. 

Как передает «Арменпресс», премьер-министр заявил об этом в своем выступлении на заседании межправительственного совета ЕАЭС. 

«Несмотря на то, что в 2025 году планируется запустить функционирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, на сегодняшний день очевидно отсутствие четкого единого подхода государств-членов с позиций перспектив построения и развития общего рынка энергоресурсов. Уверен, что для всех без исключения государств-членов ЕАЭС создание обшего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ, способствуя устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности. С учетом этого, считаем, что наш диалог должен быть направлен на поиск компромиссных договоренностей», - сказал Пашинян.


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