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Наши граждане должны ощутить преимущества свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы в ЕАЭС: Никол Пашинян

Наши граждане должны ощутить преимущества свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы в ЕАЭС: Никол Пашинян

Своевременный и бесперебойный обмен информацией позволит решить значительную часть проблем, возникающих при перемещении товаров и услуг в ЕАЭС, и, по крайней мере, сократить большинство административных барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке. 

Как передает «Арменпресс», этого вопроса в своем выступлении на заседании Межправительственного совета ЕАЭС коснулся премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

«Институциональная среда для развития единого цифрового пространства ЕАЭС уже существует, но, на наш взгляд, обеспечение надлежащего функционирования общих процессов обмена информацией между странами-членами, а также поэтапный переход от интегрированной информационной системы ЕАЭС к более современной и эффективной модели взаимодействия на цифровой платформе потребуют отдельного обсуждения и детальной проработки. Мы думаем, что своевременный и беспрепятственный обмен информацией позволит нам решить значительную часть проблем, возникающих при перемещении товаров и услуг в ЕАЭС, и, по крайней мере, сократить большинство административных барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке», - сказал Пашинян. 

Премьер-министр добавил, что очевидно и в то же время закономерно, что электронная торговля развивается намного быстрее, чем законодательное регулирование вышеупомянутой сферы. Он выразил мнение, что дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной коммерции в ЕАЭС-это сбалансированный план развития отрасли, призванный решить проблему отсутствия упорядоченной системы правовых норм. 

«Потенциально основным бенефициаром правовых механизмов регулирования электронной торговли является бизнес наших стран. Наряду с расшифровкой преимуществ и преимуществ для бизнеса граждане наших государств также должны ощутить практические преимущества свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы в ЕАЭС», - заявил премьер-министр Армении.


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