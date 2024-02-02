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Товарооборот Армении со странами ЕАЭС вырос на 39%: Никол Пашинян

Товарооборот Армении со странами ЕАЭС вырос на 39%: Никол Пашинян

Товарооборот Республики Армения со странами ЕАЭС в 2023 году увеличился на 39% по сравнению с предыдущим годом и составил около 7,8 млрд долларов. Как передает «Арменпресс», эти данные премьер-министр Армении Никол Пашинян привел в своем выступлении на заседании Межправительственного совета ЕАЭС. 

«Экспорт увеличился на 40,8%, а импорт - на 37,5%. 

На данном этапе в числе приоритетных задач ЕАЭС следует рассматривать укрепление промышленной кооперации, создание новых деловых связей, налаживание трансграничной торговли цифровыми услугами и обмен данными», - заявил премьер-министр Армении.


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