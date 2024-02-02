Иран даст жесткий ответ всем тем, кто ему угрожает: Эбрахим Раиси

Иран не хочет начинать войну, но даст жесткий ответ, если кто-то захочет угрожать ему. Как передает «Арменпресс», об этом, выступая в провинции Хормозган, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Мы неоднократно говорили, что не начнем никакой войны. Однако если какая-либо страна или сила захочет нас напугать, она получит жесткий и авторитетный ответ со стороны Исламской Республики Иран. Военная мощь Ирана не является угрозой ни для одной страны региона, наша мощь - это, скорее, гарантия безопасности, на которую могут рассчитывать страны региона. Военный механизм - часть нашей военной мощи, основой которой является высшая сила веры. Прошли те времена, когда другие страны хотели говорить на языке угроз мусульманскому Ирану или запугивать военным сценарием. Иран даст резкий ответ тем, кто ему угрожает», - цитирует Раиси IRNA.

28 января была совершена атака беспилотника на военную базу США на границе Сирии и Иордании, в результате которой погибли три американских военнослужащих и более 40 получили ранения. Президент США Джо Байден назвал Иран ответственным за нападение «за поставку оружия группировкам, осуществляющим теракты». Иран заявил, что не имеет никакого отношения к этой атаке.

30 января президент США Джо Байден заявил, что принял решение по ответу на нападение на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии. Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди разных вариантов рассматривается и возможность нанесения ударов по иранским войскам в Ираке и Сирии.