Посол ОАЭ д-р Нариман Аль-Мулла приветствовала глобальное единство в Международный день человеческого братства

По случаю Международного дня человеческого братства посол ОАЭ в Армении доктор Нариман Аль-Мулла сердечно поздравила людей всего мира, подчеркнув, что этот день имеет особое значение, поскольку подчеркивает важность содействия единству, взаимопониманию и сотрудничеству между различными сообществами.

Как передает Арменпресс, г-жа посол напомнила, что 21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 4 февраля Международным днем ​​человеческого братства, призвав все государства-члены и международные организацие отмечать этот день ежегодно.

«Международный день человеческого братства отметили два великих религиозных лидера мира: Его Святейшество Папа Франциск и Великий Имам Аль-Азхар Ахмед Аль-Тайеб — подписанием исторического документа о Братстве людей 4 февраля 2019 года в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов», - сказала г-жа посол, добавив, что этот день является ежегодным праздником межрелигиозного и межкультурного диалога, толерантности, сострадания и солидарности. Это также призыв реализовать ценности, изложенные в Документе о человеческом братстве, для построения более прочного мира.

«Мы считаем, что ценности документа о человеческом братстве имеют стержневое значение для установления мира на всех уровнях: между отдельными людьми, организациями, нациями и даже между человечеством и окружающей средой», - сказала посол, подчеркнув, что Международный День человеческого братства, признанный ООН, призван привлечь внимание общественности к очередной годовщине подписания исторического документа.

Посол отметила, что Международный день человеческого братства является одной из ключевых инициатив, курируемых Высшим комитетом человеческого братства, который, в свою очередь, воплощает в себе принципы человеческого братства и представляет их как яркие практические примеры. Комитет является независимой организацией, созданной для продвижения ценностей человеческого братства в сообществах по всему миру и реализации чаяний Документа о человеческом братстве.

«Благодаря нашей миссии мы хотим иметь мир сообществ с открытым сердцем, где люди всех слоев общества живут в гармонии, как одна человеческая семья. Мы верим, что ценности человеческого братства универсальны. Они обладают силой и могут создать гармонию среди людей всего мира, не требуя единообразия. Мы стремимся продвигать и сохранять эти ценности во всем мире. Мы верим, что эти ценности являются ключом к созданию мирного сосуществования между людьмиличностями и народами, независимо от вероисповедания, расы или религии», — сказала посол Аль-Мулла.

Касаясь инициатив Высшего комитета человеческого братства, г-жа посол подчеркнула, что помимо инициативы по празднованию международного дня комитет выдвинул и другие инициативы по распространению ценностей толерантности и человеческого братства, наиболее известными из которых являются открытие Дома семьи Абраамян и церемония вручения премии Зайда.

«Дом семьи Абраамян — это межконфессиональный комплекс в Абу-Даби, который, руководствуясь посланием «возлюби ближнего своего», стремится объединить людей разных вероисповеданий и учиться друг у друга на общей основе. Дом семьи Абрамян – первое в истории место, где гармонично соединились церковь, мечеть и синагога. Выступая площадкой для межконфессионального диалога, Дом семьи Абрамян сохраняет уникальные особенности каждой религии: иудаизма, христианства и ислама, со своими отдельными местами отправления культа», - сообщила д-р Аль-Мулла.

Что касается Премии человеческого братства Зайда, посол сказала, что она присуждается отдельным лицам, организациям и другим людям, которые занимаются работой, которая вносит большой вклад в укрепление человеческого братства во всем мире. Это независимая глобальная награда, размер которой составляет миллион долларов и призвана вдохновить всех людей, которые работают в своих сообществах на благо человеческого братства.

«Благодаря этим инициативам мы стремимся способствовать устойчивой социальной гармонии для всего человечества.