Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам к югу от Дамаска

Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские вооруженные силы нанесли удары по нескольким объектам к югу от Дамаска. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Сегодня утром около 04:20 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав ряд объектов южнее Дамаска», - говорится в тексте.

Отмечается, что часть ракет, выпущенных израильской стороной, была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны. Атака, по данным ведомства, нанесла материальный ущерб.

ТАСС также отмечает, что, по данным иранского телеканала Student News Network (SNN), в результате атаки израильских ВВС на южный пригород Дамаска погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о гибели двух бойцов шиитского вооруженного формирования.