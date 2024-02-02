В Алматы проходит заседание Межправительственного совета ЕАЭС под председательством Пашиняна

В Казахстане началось заседание премьер-министров стран ЕАЭС под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию агентства Casinform.

Во встрече принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Премьер-министру Кыргызстана Акылбеку Жапарову пришлось возвратиться в Бишкек из-за аварии, произошедшей на ТЭС. Вместо него на встрече присутствует первый вице-премьер Кыргызстана Адильбек Касымалиев.

Во встрече также участвует председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах (с участием представителей стран-наблюдателей ЕАЭС). Планируется подписание совместных документов.

Повестка дня встречи включает обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, план действий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС и интеграционное взаимодействие между железными дорогами стран ЕАЭС.

Перед заседанием главы правительств стран ЕАЭС посетили цифровую выставку конференции Digital Almaty-2024, на которой представлены цифровые проекты более 300 международных ИТ-компаний.

С 1 января 2024 года Армения вступила в председательство в органах Евразийского экономического союза, и в течение года будет председательствовать в Высшем Евразийском Экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.