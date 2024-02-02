Великобритания не исключает признания независимости Палестины до завершения переговоров с Израилем

Британия может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь окончания переговоров о сосуществовании двух государств. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Associated Press в ходе своего визита в Ливан.

Важной предпосылкой признания Палестины он считает «паузу в боевых действиях», которая в конечном итоге перерастет в «постоянное и надежное прекращение огня». Кэмерон подчеркнул, что «двухгосударственное решение конфликта невозможно, пока Газу контролируют люди, устроившие нападение на Израиль 7 октября». По его словам, для признания палестинского государства важно, чтобы лидеры палестинского радикального движения ХАМАС покинули анклав после решения о прекращении огня.

Кэмерон заявил, что признание Великобританией независимого палестинского государства, в том числе в ООН, «не может случиться в самом начале (переговорного) процесса, но дожидаться конца этого процесса также не требуется».

«Мы сможем рассмотреть это, когда этот процесс, прогресс поиска решения, станет более реальным», - заявил он.

Западные страны поддерживают идею независимого палестинского государства рядом с Израилем, считая это решением самого серьезного конфликта в регионе. Западные страны также настаивают на том, чтобы вопрос независимости Палестины решался путем переговоров. С 2009 года предметных переговоров по этой теме не велось.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично отверг идею палестинского государства после завершения войны.

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убив 1200 человек и взяв в плен около 250, некоторые из них были освобождены во время 7-дневного прекращения огня в ноябре. После этого нападения Израиль объявил войну ХАМАС и проводит военные действия в секторе Газа, где число жертв превысило 27 000.