Лидер Ирана распорядился избегать прямого конфликта с США: The New York Times

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения напряженности после атаки на американскую военную базу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «New York Times», ссылаясь на иранские источники.

По данным издания, Высший совет национальной безопасности Ирана на этой неделе провел экстренное заседание для обсуждения ситуации. После того, как участники встречи представили свои планы аятолле Хаменеи, тот ответил четкими указаниями избегать прямой войны с США и дистанцировать Иран от деятельности группировок, убивших американцев.

28 января беспилотный летательный аппарат атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, в результате погибли трое американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Вашингтон обвинил в нападении на военный объект связанные с Ираном группировки. Белый дом обещал отреагировать на нападение на своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти операции могут быть «многоуровневыми, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени».

В то же время Иран готовится принять ответные меры в случае возможного нападения США. По данным источников, иранское командование привело вооруженные силы в состояние высокой боевой готовности, активизировало системы ПВО и разместило баллистические ракеты вдоль границы с Ираком.