Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Yonhap.

Военные Республики Корея заявили, что ракеты, количество которых пока не установлено, были запущены в направлении Желтого моря примерно в 11:00 по местному времени (06:00 по ереванскому времени).

Южнокорейские военные подчеркнули, что усилили мониторинг, и свои операции по наблюдению за КНДР координируют с США. Представитель вооруженных сил добавил, что Северная Корея, вероятно, проводит тренировочные пуски для повышения точности вооружения. Пока неизвестно, какой тип ракет был запущен: «Хвасаль-2» или «Пульхвасаль-3-31».

30 января Северная Корея провела учебный запуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2». 28 января под руководством лидера страны Ким Чен Ына был проведен успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет с подводных лодок.