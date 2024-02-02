Израиль намерен перенести военные действия на границу с Египтом

Израиль готовится перенести военные действия в секторе Газа на юг, к границе с Египтом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Reuters».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 1 февраля, что борьба с боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа, была успешной. По мнению Израиля, это означает, что вооруженные силы могут продвинуться к городу Рафах на границе с Египтом.

Более половины из 2,3 миллиона жителей сектора Газа сейчас проживают в этом районе, укрываясь в палатках или в общественных строениях.

В то же время катарские и египетские посредники надеются получить положительный ответ от ХАМАСа относительно предложения о прекращении огня, согласованного с Израилем и США в Париже на прошлой неделе.

ХАМАСа все еще удерживает более 100 заложников, которых Израиль хочет поэтапно возвратить во время прекращения огня, которое, по данным источников, может продлиться около 40 дней. В ноябре 2023 года во время семидневного прекращения огня стороны обменялись заложниками и палестинскими пленными, заключенными в Израиле.