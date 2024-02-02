Европейские индексы снизились - 01-02-24

МОСКВА, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.26% и составил 16859.04 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.89% и составил 7588.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7622.16 пункта, а российский RTSI снизился на 0.09% и составил 1124.67 пункта.