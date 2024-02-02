Цены на цветные металлы - 01-02-24

ЛОНДОН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.86% и составила 2251.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.93% и составила 8545.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.90% и составила 2150.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.43% и составила 16235.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.92% и составила 25960.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.66% и составила 2488.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.