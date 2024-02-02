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Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Казахстан

Премьер-министр Армении выехал с рабочим визитом в Казахстан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Республику Казахстан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате премьер-министра, отметив, что премьер-министр Армении 2 февраля в Алматы будет председательствовать на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.


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