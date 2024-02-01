Это одна из идей: Пашинян о возможности Четвертой республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся возможности создания Четвертой Республики Армения в контексте планируемой новой Конституции. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян рассказал в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении.

На вопрос, предлагается ли новая конституция для новой, Четвертой республики, премьер-министр ответил: «Это одна из идей».

Пашинян подчеркнул, что правительство не может изменить Конституцию, правительство может предлагать народу, разговаривать с народом, может давать народу свои разъяснения, и только народ может принять это решение.