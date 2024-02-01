90% формируемого сегодня в Азербайджане сознания заполнено армянами: Пашинян
20:00, 1 Февраль 2024
90% формируемого сегодня в Азербайджане сознания заполнено армянами, Республикой Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении.
“Восприятие своей государственности и общественных отношений они формируют на основе полученных от Армении и направляемых из Армении сигналов относительно того, как на них влияет Армения, как Армения и восприятие Армении влияет на их собственное восприятие. И это взаимный процесс”, - отметил глава правительства.
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