90% формируемого сегодня в Азербайджане сознания заполнено армянами: Пашинян

90% формируемого сегодня в Азербайджане сознания заполнено армянами, Республикой Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении.

“Восприятие своей государственности и общественных отношений они формируют на основе полученных от Армении и направляемых из Армении сигналов относительно того, как на них влияет Армения, как Армения и восприятие Армении влияет на их собственное восприятие. И это взаимный процесс”, - отметил глава правительства.