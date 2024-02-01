У нас есть разрыв между гражданином и государством: премьер-министр о возможной новой Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил причины необходимости принятия новой Конституции. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся этой темы в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении.

“Зафиксируем, что после революции, после народной, ненасильственной, бархатной революции 2018 года, и после 44-дневной войны 2020 года, и независимо от всего этого, тема Конституции всегда поднималась в Республике Армения по разным поводам. Хочу напомнить, что после революции 2018 года были мнения о том, что Конституцию следует изменить и вернуться к полупрезидентской системе правления. Я не разделял эту идею.

После войны снова возникла идея, что если бы у нас была полупрезидентская система, возможно, все бы сложилось иначе. Честно говоря, сразу в тот военный период я ​​тоже думал, что, может быть, эти аргументы правильные, а может быть, я сам недооценил это обстоятельство, потому что в отношениях между верховным главнокомандующим, армией и т.д., в том, как все это действует по нашей действующей Конституции, есть трещины, которые, конечно, дали о себе знать, проявились во время 44-дневной войны.

Но в последнее время и сейчас это очень широко обсуждается, я говорил о необходимости новой Конституции, и если Вы спросите меня, в чем причина новой Конституции, я в последнее время часто говорю также о соотношение понятий Родина и государство, часто говорю о необходимости укрепления государственных институтов. Я часто говорю и часто говорил, и по большому счету Народная, ненасильственная, бархатная революция 2018 года была также об отношениях гражданин-государство, гражданин-государство, о де-юре и де-факто социальных, трудовых отношениях.

И я констатирую, всегда констатировал, но, конечно, позднее осознание ее важности для меня стало полным. У нас есть разрыв между гражданином и государством. Что это за разрыв? Этот разрыв снова выражается в легитимности, поскольку принятая в 1995 году и несколько раз подвергшаяся изменению Конституция Республики Армения, эта Конституция никогда не была принята в условиях и в среде, когда гражданин Республики Армения мог бы сказать себе: я пошел, проголосовал и принял Конституцию, т.е. я пошел и зафиксировал свою договоренность с другими гражданами и государством, что мы вот так относимся друг к другу и вот так живем. Сегодня существует множество терминов, которые мы используем, и аналитики и ученые очень часто говорят о том, что мы не являемся государственным народом, поскольку долгое время мы были нацией без государства, мы еще не стали государственным народом и т. д. Этот дискурс существует, но я не хочу вдаваться в подробности, говорить, так это или не так, потому что в чем-то это так, в чем-то не так, но я хочу, чтобы мы зафиксировали кое-что другое: в какой момент мы переходим от негосударственного народа в государственный народ? Этот момент – конституционный референдум, когда человек по своей воле, без принуждения, без фальсификаций, без манипуляций идет и фиксирует договоренность”, - отметил премьер.

На вопрос, что, возможно, проблемой разрыва между государством и обществом являются подводные камни действующей Конституции, Пашинян отметил: “Знаете, в этом смысле, не вообще, а в контексте того, что я сказал, не важно, что написано в Конституции, конечно, то, что написано, очень важно, но в этом контексте это не важно, но важно, насколько эта Конституция органически связана с народом.

Органическая связь с народом не только выражается в том, что мы должны обсудить, понять все нюансы, убрать все формулировки. Текст конституции - это, как вы знаете, в основном формулировки профессионального обсуждения для обслуживания политических ориентиров, но генетическая связь с государством, генетическая связь с народом формируется с того момента, когда народ принимает, подтверждает это условие, в первую очередь сам фиксирует, что он отныне государственный народ, сам фиксирует, что в границах этого государства мы будем относиться друг к другу по этим правилам. Т.е. по моему пониманию и убеждению, необходимость иметь новую Конституцию обусловлена ​​этой генетической связью между нашим народом и нашим государством, генетической связью, призванной заполнить этот пробел, потому что наше общественное мнение таково, что народ никогда не шел и не голосовал за это”.

Пашинян дал положительный ответ на вопрос, легитимизирует ли это отношения между государством и народом еще больше. “Легитимность очень важна во всех отношениях в целом. Легитимность очень важна в отношениях между любыми двумя гражданами, потому что что такое легитимные отношения? Легитимные отношения - это то, чего я ожидаю от тебя и чего ты ожидаешь от меня. Какую часть ваших ожиданий я готов удовлетворить, это и есть легитимная основа наших отношений, и чего вы имеете право ожидать от меня, поскольку вы не можете от меня ожидать всего. Легитимность — это создание приемлемых рамок в наших отношениях, в которых мы можем свободно общаться друг с другом”, - отметил глава правительства.

Он также отметил, что правительство не может изменить Конституцию, правительство может предложить народу, правительство может разговаривать с народом, правительство может представлять свои объяснения народу, и только народ может принять решение.

“При этом, я сейчас тоже вижу определенные спекуляции, которые неприемлемы. Сейчас уже начали говорить, что правительство будет фальсифицировать голосование. Вы знаете, мы провели в Армении десятки выборов после революции 2018 года, пусть покажут один случай - на уровне ОМС, на республиканском уровне. Легитимность наших выборов была признана на международном уровне, не всегда на уровне ОМС есть международные наблюдатели, но на этом были случаи, когда мы, партия “Гражданский договор”, побеждали, были случаи, когда мы проигрывали. Пусть нам покажут один случай, когда мы поднимали вопрос по поводу избирательного бюллетеня или произошла фальсификация, потому что пойти таким путем означало бы уничтожить собственную политическую идентичность. Это невозможно”, - заключил Пашинян.