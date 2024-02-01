В Республике Армения уже есть первый уполномоченный экономический оператор: КГД

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян вручил ЗАО “Ереванский коньячный завод” сертификат 1-го типа о включении в реестр уполномоченных экономических операторов Евразийского экономического союза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, в ходе мероприятия председатель КГД Рустам Бадасян и уполномоченный экономический оператор в лице исполнительного директора Ереванского коньячного завода Сергея Хачатряна подписали меморандум о взаимопонимании , согласно которому стороны будут нести ответственность за применение упрощенных двусторонних таможенных процедур, выявление текущих проблем и их решение.

Председатель КГД, поздравив директора и представителей компании, отметил, что в результате применения упрощенных таможенных процедур компании со статусом уполномоченного экономического оператора будут осуществлять импорт-экспорт в упрощенном порядке, затрачивая меньше времени и финансовых ресурсов. Председатель КГД выразил надежду, что и другие налогоплательщики пойдут по этому пути, осознавая важность быть законопослушным налогоплательщиком.

Исполнительный директор ЗАО "Ереванский коньячный завод" поблагодарил председателя Комитета государственных доходов Республики Армения за постоянные реформы в процессах КГД — бизнес-сообщество .

Отмечается, для получения статуса уполномоченного оператора внешнеэкономическая деятельность должна соответствовать требованиям законопослушного налогоплательщика, а также ряду других норм и требований, установленных законодательством.