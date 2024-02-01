Азиатские индексы - 01-02-24
ТОКИО, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.76% и составил 36011.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.67% и составил 2534.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.64% и составил 2770.74 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 15566.21 пункта.
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