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Азиатские индексы - 01-02-24

Азиатские индексы - 01-02-24

ТОКИО, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.76% и составил 36011.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.67% и составил 2534.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.64% и составил 2770.74 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 15566.21 пункта.


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