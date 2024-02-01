Бегларян и Степанян рассказали в Конгрессе США о суровых реалиях 10-месячной блокады со стороны Азербайджана

Экс-омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян и экс-госминистр Артак Бегларян представили неотъемлемые права, национальные интересы и демократические устремления народа Нагорного Карабаха на брифинге на Капитолийском холме, на котором выступили с замечаниями конгрессмены США Брэд Шерман (демократ от Калифорнии) и Джеймс Коста (демократ от Калифорнии). Как сообщает Арменпресс, мероприятие было организовано Армянским национальным комитетом Америки (ANCA).

«Мы здесь, чтобы потребовать права безопасного возвращения арцахских беженцев в свои дома, дома, которые во многих случаях были заняты их семьями на протяжении сотен и сотен лет, - заявил член Палаты представителей Шерман, призвав обеспечить соблюдение ограничений раздела 907 о помощи США Азербайджану, ввести санкции против режима Алиева за этническую чистку в Арцахе.

Коснувшись нарастающей риторики президента Азербайджана, утверждающего, что столица Армении Ереван является территорией Азербайджана, член Палаты представителей Шерман призвал администрацию Байдена предоставить Армении оборонительное военное оружие, «чтобы избежать следующей трагедии, которая планируется в Баку».

Член палаты представителей Шерман завершил свое выступление посланием президенту Алиеву, который утверждает, что его главными врагами являются армяне всего мира: «Что ж, у меня для вас новости, господин Алиев. Ваши главные враги — это все люди в мире, которые верят в демократию, в права человека и в справедливость».

Осудив проведенную Азербайджаном этническую чистку Арцаха, член Палаты представителей Коста отметил: «Мы должны сделать больше для оказания гуманитарной помощи США насильственно перемещенному населению Арцаха посредством дополнительной иностранной помощи, которая в настоящее время рассматривается. Мы должны возложить на правительство Азербайджана ответственность не только за этническую чистку, но и за культурный геноцид, который они продолжают пытаться осуществлять в рамках систематических усилий, которые уже давно являются историей Азербайджана и их отношением к армянскому народу, культуре и религии. Я считаю, что угрозы, которые Азербайджан сейчас предъявляет Армении, серьёзны и реальны, и поэтому к ним следует относиться соответственно».

Он также призвал к конкретным действиям США по обеспечению возвращения лидеров Арцаха и армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном в качестве заложников.

«Права Арцаха были в центре внимания на этой неделе в Вашингтоне, когда два самых красноречивых голоса Арцаха – Артак Бегларян и Гегам Степанян – обратились к законодателям США и международным лидерам в области свободы вероисповедания с призывом о безопасном возвращении коренных армян на свою древнюю родину, - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян. - Сегодняшний брифинг в Конгрессе стал прекрасной возможностью для законодателей услышать из первых рук о геноциде Арцаха, а также проконсультироваться о конкретных шагах США, необходимых для восстановления этой неотъемлемой части армянской родины».

В ходе брифинга Степанян и Бегларян представили свидетельства очевидцев жестоких реалий десятимесячной блокады Арцаха Азербайджаном, кульминацией которой стало геноцидальное нападение в сентябре 2023 года, в результате которого Арцах насильственно лишился коренного армянского населения. Лидеры Арцаха поделились историей преднамеренных нападений Азербайджана на армян Арцаха, которые заложили основу геноцида 2023 года.

Бегларян и Степанян призвали руководство США и международного сообщества привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе, в том числе посредством:

— санкций в отношении Азербайджана, основанных на принятии Сенатом закона S.3000, который обеспечивает соблюдение раздела 907 ограничений на военную помощь США и помощь в сфере безопасности Азербайджану. Они также призвали применить санкции Магнитского к правительственным чиновникам Алиева за военные преступления и этнические чистки, совершенные во время азербайджано-турецкой войны 2020 года против Армении и Арцаха и последующей геноцидной агрессии.

— помощи США насильственно перемещенной армянской общине Арцаха, включая помощь в жилье и трудоустройстве, до тех пор, пока не будет создан безопасный механизм посредством международного надзора и посредничества с властями Арцаха, чтобы гарантировать безопасное возвращение насильственно перемещенных армян в свои дома в Арцахе.

— расширения усилий США и международного сообщества по обеспечению немедленного освобождения лидеров Арцаха, захваченных в сентябре 2023 года, а также военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном после атак Азербайджана и Турции в 2020 году.

— сохранения армянского культурного и религиозного наследия Арцаха, которое уже находится под угрозой уничтожения со стороны Азербайджана.

Степанян и Бегларян подчеркнули, что без международных усилий по обеспечению права народа Арцаха на безопасное возвращение и справедливость за совершенные преступления будет невозможно установить устойчивый мир в регионе. Они также подчеркнули, что системная антиармянская ненависть, разжигаемая правительством Азербайджана, должна быть искоренена, чтобы обеспечить прочное урегулирование конфликта и региональную стабильность.