Время в Ереване: 11:07,   11 Февраль 2024

Руководитель фракции НС "Гражданский договор" провел встречу с послом Франции

Руководитель фракции НС "Гражданский договор" провел встречу с послом Франции

Руководитель фракции НС "Гражданский договор" Айк Конджорян 1 февраля в парламенте провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены ход демократических реформ в Армении, неуклонное противодействие коррупции. Состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования отношений Армения-Азербайджан.

А.Конджорян подчеркнул всемерную поддержку Францией Армении во всех сферах.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]