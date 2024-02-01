Руководитель фракции НС "Гражданский договор" провел встречу с послом Франции
16:36, 1 Февраль 2024
Руководитель фракции НС "Гражданский договор" Айк Конджорян 1 февраля в парламенте провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Оливье Декотиньи.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены ход демократических реформ в Армении, неуклонное противодействие коррупции. Состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования отношений Армения-Азербайджан.
А.Конджорян подчеркнул всемерную поддержку Францией Армении во всех сферах.
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