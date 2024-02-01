Ведутся организационные работы: Музей истории Армении готовится к показу бронзовой головы и руки богини Анаит

С одобрения Попечительского совета Британского музея в 2024 году в рамках выставки Музея истории Армении «Матери - Божества: от Анаит до Мариам» планируется показ сохранившихся фрагментов бронзовой статуи богини Анаит - головы и руки (II в. до н. э.). Как передает «Арменпресс», Музей истории Армении распространил разъясняющее сообщение, касаясь публикаций по поводу показа в Ереване бронзовой головы и руки богини Анаит, хранящихся в Британском музее.

«Музей истории Армении, как и другие известные музеи мира, активно сотрудничает с Британским музеем Лондона.

Еще в 2018 году Музей истории Армении участвовал в организованной в Британском музее международной выставке «Я Ашшурбанипал, царь мира, царь Ассирии», где было представлено 10 уникальных экземпляров из коллекции музея истории.

В 2023 году в Британском музее открылась Международная выставка «Великолепие и сила: от Персии до Греции», в которой участвовал и Музей истории Армении. Музей представил на выставке 4 эксклюзивных экспоната из своей коллекции: золотой нагрудник, найденный в Армавире, глиняный ритуальный сосуд в форме быка VI-V вв. до н. э., ритуальный сосуд в форме серебряного всадника VI-IV вв. до н. э., найденный в Эребуни, глиняный ритуальный сосуд в форме медведя I в. до н. э.

В рамках выставки прошли переговоры с представителями Британского музея. Директор Музея истории Армении Давид Погосян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужан Нерсисян, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян встретилась с директором Британского музея Хартвигом Фишером и с другими сотрудниками музея.

Были обсуждены перспективы и возможности дальнейшего сотрудничества двух музеев, а также обеспечение непрерывности организации совместных выставок.

С одобрения Попечительского совета Британского музея в этом году в рамках выставки Музея истории Армении «Матери - Божества: от Анаит до Мариам» состоится и показ сохранившихся фрагментов бронзовой статуи богини Анаит - головы и руки (II в. до н. э.). Впервые вместе с замечательными экспонатами разных периодов, хранящихся в Музее истории Армении, будут демонстрироваться фрагменты такого значения», - говорится в сообщении Музея истории Армении.

Ведутся организационные работы. По их завершении Министерство образования и культуры и музей официально объявят о начале показа.

Ранее Комитет по туризму РА распространил сообщение, в котором говорилось, что благодаря соглашению, достигнутому между Музеем истории Армении и Британским музеем, в сентябре 2024 года в Ереване впервые будет показана «статуя богини Анаит», хранящаяся в Британском музее.