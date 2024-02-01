Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Словении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. Соглашение об этом было достигнуто между ФФА и Федерацией футбола Словении. Матч Словения-Армения состоится 4 июня на стадионе «Стожице» в столице Словении, Любляне.

Ранее стало известно, что национальная сборная Армении 26 марта в Праге проведет товарищеский матч со сборной Чехии.