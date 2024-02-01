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Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Словении

Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Словении

Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Словении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. Соглашение об этом было достигнуто между ФФА и Федерацией футбола Словении. Матч Словения-Армения состоится 4 июня на стадионе «Стожице» в столице Словении, Любляне.

Ранее стало известно, что национальная сборная Армении 26 марта в Праге проведет товарищеский матч со сборной Чехии.


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