Ираклий Кобахидзе выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Ираклий Кобахидзе, занимавший пост председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», выдвинут на пост премьер-министра страны. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik».

Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» 1 февраля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на днях сложил с себя полномочия премьер-министра и занял пост председателя правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обмениваются своими должностями.

«Кобахидзе получил полную поддержку», - сказал Ираклий Гарибашвили после голосования на съезде.

46-летний Ираклий Кобахидзе - юрист по профессии. С января в 2021 года он является председателем партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». До этого он был исполнительным секретарем правящей команды. До прихода в «Грузинскую мечту» он был менеджером проекта реформ местного самоуправления, поддерживаемого Программой развития ООН, исполняющим обязанности руководителя Службы обеспечения качества на юридическом факультете Тбилисского государственного университета, членом Комитета экспертов Программы по правам человека и верховенству закона Фонда «Открытое общество-Грузия», экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН.