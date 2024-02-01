Москва надеется, что членство Армении в МУС не повлияет на двусторонние отношения

Для России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде не оказало негативного влияния на двусторонние отношения, поскольку Москва их ценит. Об этом, как передает «Арменпресс», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, в целом, суверенное право Армении. Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения как де - юре, так и де-факто не повлияли на наши двусторонние отношения, которые мы ценим и надеемся развивать в будущем», - цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Как ранее сообщал «Арменпресс», для Армении с 1 февраля вступает в силу Римский статут Международного уголовного суда, который Парламент Армении ратифицировал 3 октября 2023 года. Таким образом, Армения стала 124-м государством, присоединившимся к Римскому статусу, и 19-м государством из группы Восточной Европы.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство российской стороны, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, предполагающий, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать президента России при посещении этих стран. МИД России даже направил ноту в связи с отправкой правительством Армении Римского статута на ратификацию в Национальное собрание.

Однако различные официальные лица Армении заявляли, что решение о присоединении к Римскому статуту было продиктовано тем, что они видят в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.